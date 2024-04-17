Başkan Erdoğan: "Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulamasın" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim sonrası ilk kez AK Parti Grup Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Kürsüde 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik devam eden İsrail soykırımına dikkat çekti. "Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir" diyerek soykırımı lanetleyen Başkan Erdoğan "Recep Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Filistin mücadelesini savunmaya devam edeceğim" dedi.
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