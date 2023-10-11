7 ilde, 27 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kahramanlar" operasyonları kapsamında 7 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
SON DAKİKA: İsrail Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu 11.10.2023 | 11:48
02:40
01:54
00:30
01:47
7 ilde, 27 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı | Video 11.10.2023 | 08:53
03:33
İsrail’in vurduğu Al-Rimal Mahallesi’ndeki yıkım görüntülendi 10.10.2023 | 21:53
02:43
İsrail, Gazze Şeridi’nde 12 camiyi bombaladı 10.10.2023 | 19:23
01:20
28:22
00:57
İsrail uçakları, Refah Sınır Kapısı’nı bombalayarak hizmet dışı bıraktı 10.10.2023 | 18:44
08:10
10:09
01:51
Hamas Aşkelon’u İsrail Gazze’yi vurdu 10.10.2023 | 18:23
01:19
00:40
Aydın’da terör operasyonu: 5 gözaltı 10.10.2023 | 18:23
00:15
Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jilani'yle görüştü 10.10.2023 | 18:23
03:12
01:30
Başkan Erdoğan'dan şehit polisin babasına taziye telefonu | Video 10.10.2023 | 16:39
46:31
Bahçeli: "Ateşkes derhal tesis edilmeli" | Video 10.10.2023 | 12:31