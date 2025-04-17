Bakan Uraloğlu: "Küresel havacılığın en üst ligine yükseldik" | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 3'lü pist açılışında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu açıklamasında, "Artık İstanbul Havalimanı küresel havacılığın en üst ligine yükseldi." ifadelerini kullandı.
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