Video Haber Banu Parlak gözaltına alındı! Polis evinde ruhsatsız silah buldu
Banu Parlak gözaltına alındı! Polis evinde ruhsatsız silah buldu

Banu Parlak gözaltına alındı! Polis evinde ruhsatsız silah buldu

22.11.2023 | 22:56

Sosyal Medya fenomeni Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. Parlak’ın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet Glock Gen marka ruhsatsız silah ve 9 adet 9X19 mm mermi ele geçirildi.

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