Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından konuşan Başkan Erdoğan, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır aşıldı" dedi.
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