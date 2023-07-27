CHP yandaşı Aysever: "Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinde birinci dereceden sorumlu olan Akşener ve İYİ Parti'dir" | Video

14-28 Mayıs seçimlerindeki başarısızlığın ardından CHP'de gerilim yükseldi. 'Koltuğu bırak' çağrılarına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan peş peşe hamleler geldi. Kılıçdaroğlu, koltuğunu almak isteyen İmamoğlu ve yandaşlarına savaş ilan etti. İmamoğlu'nun medyası olma yolunda ilerleyen Halk TV'ye parti desteğinin kesildiği duyurdu. CHP yandaşlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, Kılıçdaroğlu’nun seçim yenilgisi üzerinden İYİ Parti lideri Meral Akşener’i hedef aldı. Aysever; “Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinde birinci dereceden sorumlu olan Akşener ve İYİ Parti'dir, Akşener ile İmamoğlu iş birliği yaptı, Kemal Bey'e tuzaklar kuruldu” dedi