CHP’de kader günü! Şaibeli kurultay davasında duruşma başladı | Video

CHP'de kader günü! Şaibeli kurultay davasında duruşma başladı

Bugün görülecek olan şaibeli kurultay davası öncesi CHP'de büyük panik yaşanıyor. Olası bir mutlak butlan kararı durumunda genel merkez kanadı direnmeye, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden partinin başına geçmeye hazırlanıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek davanın üçüncü duruşması başladı