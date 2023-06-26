Video Haber CHP’li başkanın danışmanı LGBT gösterisinde ön saflarda yer aldı | Video
CHP’li başkanın danışmanı LGBT gösterisinde ön saflarda yer aldı | Video

CHP’li başkanın danışmanı LGBT gösterisinde ön saflarda yer aldı | Video

26.06.2023 | 11:33

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın baş danışmanı İpek Sabah, Almanya'nın başkenti Berlin'deki LGBT gösterisinde ön saflarda yer alan görüntüleri ortaya çıktı. Gösterilerde sürekli slogan atan İpek Sabah sosyal medya hesabından da "Kapatabilirler, korkutabilirler, bize bunun gibi birçok şey yapmaya çalışabilirler. Bizce mücadelemize her şekilde devam ederiz. Onur ayımız ve onur haftamız kutlu olsun" paylaşımında bulundu.

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