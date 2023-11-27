Dev dalgalar askerlerin kaldığı konteynerleri denize sürükledi: 6 asker kurtarıldı, 2 yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesi 2 gündür bölgede etkili olan fırtınadan yoğun bir şekilde etkilenirken, son olarak Yeniçam Tersanesi'nde bulunan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 9. Deniz Üssü'nde rıhtımı aşan dev dalgalar askerlerin konakladığı konteynerleri denize sürükledi. Denize düşen 6 asker son anda kurtarılırken, 2 askerin ayağı kırıldı.