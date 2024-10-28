Düzce’de gazeteci çocuk maziyi yaşattı
Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yeni bir sosyal deneye imza attı. Cumhuriyet'in ilanının sembolleri arasında bulunan "Gazeteci Çocuk" dönemin kıyafetlerini giyerek Düzce sokaklarını arşınladı. "Yazıyor, Cumhuriyetin İlanını Yazıyor" seslerinin yankılandığı Düzce sokakları, hem duygusal hem de gururlandıran görüntülere sahne oldu.
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