Engin Ardıç | Helal! Adana'lı Celal!

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İğneada açıklarında bulunan mayın böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 12:38
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Engin Ardıç'ın 28.03.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...