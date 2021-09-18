Engin Ardıç | Kemal yıkıl karşımdan
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Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Bilime de yazık ettiniz! 18.09.2021 | 09:34
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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 17.09.2021 | 18:41
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İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'dan videolu paylaşım 17.09.2021 | 16:40
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Nihat Hatipoğlu | Kadına el kaldırmak acizliktir 17.09.2021 | 15:55
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Hilal Kaplan | Küreselcilerin oyunu bu olmasın? 17.09.2021 | 15:53
07:48
Yavuz Donat | Menderes... Demokrasi şehidi 17.09.2021 | 15:50
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Mahmut Övür | HDP neyin şeffaf olmasını istiyor? 17.09.2021 | 12:49
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Mehmet Barlas | Daha büyük, daha güçlü Türkiye 17.09.2021 | 12:47
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz" 17.09.2021 | 12:12
Engin Ardıç'ın 18.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...