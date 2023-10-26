Filistin’de katledilen çocukların sesi olup yere oyuncak attılar
İsrail ordusunun Filistin’e yönelik yaptıkları saldırılarda hayatlarını kaybeden çocuklar için Sakarya’da minikler yere oyuncak atarak tepkilerini gösterdi.
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