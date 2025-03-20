İBB'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında para sayma görüntüleri ortaya çıktı! | Video 20.03.2025 | 15:25 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonuna ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, para sayma görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüphelinin polisteki sorgu devam ederken, para sayma görüntüleri ortaya çıktı. Rüşvetten, kara para aklamaya ve dolandırıcılığa kadar uzanan suçlamaların baş şüphelisi olarak gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu henüz ifade vermeye başlamazken, 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonunun kilit isimlerinden Ali Nuhoğlu'nun ofisinde ele geçirilen dolarların ve para sayma makinasının görüntülerine ulaşıldı. 1 milyon 300 bin dolar paranın el konulduğu aramalar, soruşturmanın boyutunu ortaya koydu.