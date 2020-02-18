İşte dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi | Video

Türkiye’nin en büyük kütüphanesinin hizmete açılmaya hazır olduğu bilgisi alındı. Kütüphane 4 milyondan fazla kitabı bünyesinde barındırırken Dünya’nın sayılı kütüphaneleri arasında da yerini aldığı aktarıldı. Çocuklar ve gençler için birçok farklı bölümden oluşan kütüphanenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 Şubat’ta yapacak.

Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu A Haber'e kütüphaneye ilişkin bilgiler verdi. Tuğlu; "125 bin metrekare ve 5 bin kişilik oturma alanı bulunan kütüphanemizin içerisinde pek çok farklı konseptten alanlarda bulunuyor." dedi.

"100 FARKLI ÜLKEDEN 136 DİLDE KİTAP KÜTÜPHANEDE YER ALIYOR"

Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu: "Kütüphane içerisinde araştırma, Cihan Nüma ve nadir eserler gibi pek çok farklı alan bulunmaktadır. Aynı zamanda burası bir kütüphanenin yanı sıra bir yaşam merkezi olacaktır. İçerisinde 60 civarında grup çalışma odaları, dinlenme alanları ve restoran gibi mekanlar yer almaktadır. İlk olarak kütüphaneye Sayın Cumhurbaşkanımız Kur'an-ı Kerim bağışladı. Kütüphane içerisinde 100 farklı ülkeden 136 dilde kitap mevcuttur. Kütüphanemizde bulunan tüm kitaplar cipli bir şekilde koruma altına alınmıştır. Vatandaşlar direk kütüphaneye gelip kendilerine vereceğimiz giriş kartıyla 7/24 giriş sağlayabileceklerdir." ifadelerini kullandı.