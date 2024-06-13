Video Haber İzmir Büyükşehir Belediyesi memurlarının TİS eyleminde gerginlik | Video
İzmir Büyükşehir Belediyesi memurlarının TİS eyleminde gerginlik | Video

İzmir Büyükşehir Belediyesi memurlarının TİS eyleminde gerginlik | Video

13.06.2024 | 09:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine iş bırakan memurların, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının yapıldığı salona girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sendika ve belediye arasında bugün gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine eylem kararı alan memurlar, Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde belediye meclisi toplantısı öncesinde toplandı. Sendika temsilcileri ve memurlar, "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?", "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları attı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ
Memurlar, belediye meclisinin yapılacağı salona girmek isteyince görevliler ile işçiler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik esnasında bazı görevliler yaralanırken, olayların büyümesi üzerine çevik kuvvet ekipleri memurlara kalkanları ile müdahale etti. Kapıları kıran memurlar, meclis salonu önüne kadar geldi.

MECLİS ÜYELERİNE TEPKİ
Eylem yapan memurlar, meclis toplantısının ardından meclis üyelerine tepki gösterdi. Meclis toplantısına başkanlık yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın önünü, aracıyla binadan ayrılmak istediği sırada kesen memurlar, kendilerine yerel seçim öncesinde "seçimin kazanılması halinde iyi bir TİS imzalanacağı" yönünde söz verildiğini, ancak bu sözün yerine getirilmediğini ifade etti. Yıldır'dan özür dilemesini isteyen memurlar, özür dilemesinin ardından Yıldır'ın gitmesine izin verdi. Memurlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım'a da aynı sözlerle tepki gösterdi. Memurların yarın tam gün iş bırakma eylemi yapacağı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden ise konuyla ilgili maddeler halinde açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:
"1. Yaşanan anlaşmazlık "Memur Sendikası Tüm Bel Sen" ile belediye yönetimi arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi konusundadır.
2. Kanunen Memurlara Sosyal Denge Tazminatı verilmesi zorunlu tutulmamış, verilip verilmemesi yasa ile kurum yönetiminin kararına bırakılmış, ancak yasal bir 'üst sınır' getirilmiştir.
3. Yasal sınırı aşan Sosyal Denge Tazminatları'na ilişkin 2022 ve 2023 Sayıştay ilam ve sorgularında kamu zararı tespitinde bulunulmuştur.
4. Belediye başkanlığımız tarafından yapılan değerlendirmede, son Sayıştay denetiminde savunma istenmesi, ayrıca yakın süreçte bir af olasılığının bulunmaması nedeniyle, memur sendikası ile yapılacak sosyal denge tazminatı sözleşmesinde yasalarca belirlenmiş üst sınırdan tazminatın ödenmesinin doğru olacağı kanaatine varılmıştır.
5. Sendikanın talep ettiği miktarla bir sözleşme imzalanabilmesi için hükümetin üst sınırı kaldırması veya memur sendikalarının talep ettiği rakamlara çekilmesi gerekmektedir. Sözleşmede yasal üst sınırın aşılması belediye yönetimini sorumlu duruma düşürecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 6000'den fazla memura çıkarılacak zimmet tüm taraflar için sıkıntı verici sonuçlar doğurabilecektir.
6. Sosyal Denge Tazminatı'nda yasal sınırı aşmama kararımıza karşı doğan memnuniyetsizlik nedeniyle, bugün mesai saatlerinde, belediye hizmet binası içinde, belediyenin ve meclisin çalışmasını engellemeyi amaçlayan eylem tamamıyla yasadışıdır. Sorumluların zarara sebep olan eylemleri yasal inceleme altına alınacak, kanıtlar ve tutanaklar teftiş kurulunca değerlendirilecektir. Ayrıca bazı çalışanlarımızın maruz kaldığı davranışlar ve fiziksel müdahaleler nedeniyle kişisel olarak adli makamlara şikayetlerinin olacağı da anlaşılmaktadır. Tüm şikayetler belediye yönetimince de dikkatle takip edilecektir."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi memurlarının TİS eyleminde gerginlik | Video 01:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi memurlarının TİS eyleminde gerginlik | Video 13.06.2024 | 09:48
Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 3 tutuklama 00:32
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 3 tutuklama 13.06.2024 | 00:29
Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı 00:16
Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı 13.06.2024 | 00:18
Uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladılar 00:37
Uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladılar 13.06.2024 | 00:02
Nusaybin’de TOKİ sitesinin bahçesinde çıkan yangın korkuttu 02:56
Nusaybin’de TOKİ sitesinin bahçesinde çıkan yangın korkuttu 12.06.2024 | 23:55
Çanakkale’de iki polisin açığa alındığı olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı 01:33
Çanakkale’de iki polisin açığa alındığı olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı 12.06.2024 | 23:47
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız! 03:07
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız! 12.06.2024 | 19:43
Yavuz Donat | Erdoğan... Özel... Ve bayram havası 09:12
Yavuz Donat | Erdoğan... Özel... Ve bayram havası 12.06.2024 | 16:45
Melih Altınok | Diyalog her zaman iyidir 04:50
Melih Altınok | Diyalog her zaman iyidir 12.06.2024 | 16:29
Hilal Kaplan | Arif olmayan, maarifi ne bilsin? 03:29
Hilal Kaplan | Arif olmayan, maarifi ne bilsin? 12.06.2024 | 16:27
Dilek Güngör | Yapmak zor yıkmak kolay! 03:54
Dilek Güngör | Yapmak zor yıkmak kolay! 12.06.2024 | 15:46
Salih Tuna | Aynı amaca hizmet ediyorlar 03:39
Salih Tuna | Aynı amaca hizmet ediyorlar 12.06.2024 | 15:43
“Kuyu-5” operasyonlarında 5 ayrı suç örgütü çökertildi: 57 şüpheli yakalandı | Video 01:50
“Kuyu-5” operasyonlarında 5 ayrı suç örgütü çökertildi: 57 şüpheli yakalandı | Video 12.06.2024 | 08:45
AK Partili Hüseyin Yayman, Başkan Erdoğan-Özel görüşmesini değerlendirdi: Türkiye’nin özlediği manzara bu 04:02
AK Partili Hüseyin Yayman, Başkan Erdoğan-Özel görüşmesini değerlendirdi: Türkiye'nin özlediği manzara bu 11.06.2024 | 23:09
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama 20:19
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama 11.06.2024 | 21:18
SON DAKİKA: 18 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Merkezi’ne tarihi ziyaret: İşte ele alınan konular 05:51
SON DAKİKA: 18 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Merkezi'ne tarihi ziyaret: İşte ele alınan konular 11.06.2024 | 19:41
Cesedi denizde bulunmuştu! Sedef’in son anları ortaya çıktı: Öldürüldüğü eve böyle girmiş... 00:54
Cesedi denizde bulunmuştu! Sedef'in son anları ortaya çıktı: Öldürüldüğü eve böyle girmiş... 11.06.2024 | 19:33
Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanlığı’na ziyaret! İşte 18 yıl önceki son ziyaretin görüntüleri | Video 02:17
Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanlığı'na ziyaret! İşte 18 yıl önceki son ziyaretin görüntüleri | Video 11.06.2024 | 16:20
CHP Genel Merkezi’nde tarihi anlar! 18 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan’dan CHP Lideri Özgür Özel’e ziyaret | Video 02:37
CHP Genel Merkezi'nde tarihi anlar! 18 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan’dan CHP Lideri Özgür Özel’e ziyaret | Video 11.06.2024 | 16:08
Putin, Bakan Fidan’ı kabul edecek | Video 02:05
Putin, Bakan Fidan'ı kabul edecek | Video 11.06.2024 | 13:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA