İzmir Büyükşehir Belediyesi memurlarının TİS eyleminde gerginlik | Video 13.06.2024 | 09:48 İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine iş bırakan memurların, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının yapıldığı salona girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sendika ve belediye arasında bugün gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine eylem kararı alan memurlar, Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde belediye meclisi toplantısı öncesinde toplandı. Sendika temsilcileri ve memurlar, "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?", "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları attı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Memurlar, belediye meclisinin yapılacağı salona girmek isteyince görevliler ile işçiler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik esnasında bazı görevliler yaralanırken, olayların büyümesi üzerine çevik kuvvet ekipleri memurlara kalkanları ile müdahale etti. Kapıları kıran memurlar, meclis salonu önüne kadar geldi.

MECLİS ÜYELERİNE TEPKİ

Eylem yapan memurlar, meclis toplantısının ardından meclis üyelerine tepki gösterdi. Meclis toplantısına başkanlık yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın önünü, aracıyla binadan ayrılmak istediği sırada kesen memurlar, kendilerine yerel seçim öncesinde "seçimin kazanılması halinde iyi bir TİS imzalanacağı" yönünde söz verildiğini, ancak bu sözün yerine getirilmediğini ifade etti. Yıldır'dan özür dilemesini isteyen memurlar, özür dilemesinin ardından Yıldır'ın gitmesine izin verdi. Memurlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım'a da aynı sözlerle tepki gösterdi. Memurların yarın tam gün iş bırakma eylemi yapacağı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden ise konuyla ilgili maddeler halinde açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"1. Yaşanan anlaşmazlık "Memur Sendikası Tüm Bel Sen" ile belediye yönetimi arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi konusundadır.

2. Kanunen Memurlara Sosyal Denge Tazminatı verilmesi zorunlu tutulmamış, verilip verilmemesi yasa ile kurum yönetiminin kararına bırakılmış, ancak yasal bir 'üst sınır' getirilmiştir.

3. Yasal sınırı aşan Sosyal Denge Tazminatları'na ilişkin 2022 ve 2023 Sayıştay ilam ve sorgularında kamu zararı tespitinde bulunulmuştur.

4. Belediye başkanlığımız tarafından yapılan değerlendirmede, son Sayıştay denetiminde savunma istenmesi, ayrıca yakın süreçte bir af olasılığının bulunmaması nedeniyle, memur sendikası ile yapılacak sosyal denge tazminatı sözleşmesinde yasalarca belirlenmiş üst sınırdan tazminatın ödenmesinin doğru olacağı kanaatine varılmıştır.

5. Sendikanın talep ettiği miktarla bir sözleşme imzalanabilmesi için hükümetin üst sınırı kaldırması veya memur sendikalarının talep ettiği rakamlara çekilmesi gerekmektedir. Sözleşmede yasal üst sınırın aşılması belediye yönetimini sorumlu duruma düşürecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 6000'den fazla memura çıkarılacak zimmet tüm taraflar için sıkıntı verici sonuçlar doğurabilecektir.

6. Sosyal Denge Tazminatı'nda yasal sınırı aşmama kararımıza karşı doğan memnuniyetsizlik nedeniyle, bugün mesai saatlerinde, belediye hizmet binası içinde, belediyenin ve meclisin çalışmasını engellemeyi amaçlayan eylem tamamıyla yasadışıdır. Sorumluların zarara sebep olan eylemleri yasal inceleme altına alınacak, kanıtlar ve tutanaklar teftiş kurulunca değerlendirilecektir. Ayrıca bazı çalışanlarımızın maruz kaldığı davranışlar ve fiziksel müdahaleler nedeniyle kişisel olarak adli makamlara şikayetlerinin olacağı da anlaşılmaktadır. Tüm şikayetler belediye yönetimince de dikkatle takip edilecektir."