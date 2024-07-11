İzmit Marina'da şok olay: Araç ve tekneleri sprey boya ile boyadı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bu sabah şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İzmit Marina Sahili'ne giren bir çocuk, bazı tekneler ve araçları sprey boya ile boyadıktan sonra olay yerine geldiği bisikletine binerek uzaklaştı.
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