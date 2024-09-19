İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Kuyumcular Çarşısı’nda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Sahte altın bozdurarak kuyumcuları dolandıran iki şüpheli suçüstü yakalandı.
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