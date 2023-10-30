Video Haber Kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

30.10.2023 | 18:11

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 iş yerine yapılan kaçakçılık operasyonunda 350 bin TL değerinde telefon ele geçirildi.

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