Video Haber Kafes-18 Operasyonu'nda 39 organize suç yapısı çökertildi | Video
Kafes-18 Operasyonu'nda 39 organize suç yapısı çökertildi | Video

Kafes-18 Operasyonu'nda 39 organize suç yapısı çökertildi | Video

12.12.2023 | 09:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-18 Operasyonu” kapsamında 39 organize suç yapısının çökertildiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel Organize Suç Örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısının çökertildiğini belirterek organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmadık, aldırmayacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

İstanbul'da Nedim Baybaşin Organize Suç Örgütü, Adana'da Hakan Karakuş Yerel Organize Suç Örgütü, Diyarbakır'da Süleyman Sarıkaya Yerel Organize Suç Örgütü, Çanakkale'de Murat Temuçin Yerel Organize Suç Örgütü, Eskişehir'de Kubilay Çavuş Yerel Organize Suç Örgütü, Mersin'de Adil Eryiğitler Yerel Organize Suç Örgütü, Muğla'da Erkan Albay Yerel Organize Suç Örgütü, İzmir'de İnanç Meçhul Yerel Organize Suç Örgütü, Niğde'de Murat Kumak Yerel Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik, Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Van olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak "Kafes-18 Operasyonu" gerçekleşti.

Bu organize suç örgütlerinin; örgüte finans sağlamak ve silah temin amacıyla iş yerlerini kurşunladıkları, iş insanlarını tehdit zoruyla yağmaladıkları ve silahla tehdit ettikleri, silah ticareti ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, suçtan elde edilen gelirin paylaşılmasında örgüt üyeleri arasında çıkan anlaşmazlık sonrası şahısların birbirlerine yönelik silahlı eylemlerde bulundukları, oto galeri, restoran ve benzeri işletmeleri paravan olarak kullanmak suretiyle, borç adı altında yüksek faizle tefecilik yaptıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları silahla tehdit ederek yağmaladıkları, örgüt üyelerinin yerleştirildiği özel güvenlik şirketi vasıtasıyla eğlence mekanlarının güvenlik faaliyetlerinin ele geçirdikleri, sözde kapı korumalığını kabul etmeyen eğlence mekânlarına ve işletmecilerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, yasadışı faktoring ve çek kırma gibi illegal faaliyetlerde bulundukları, sözde kurdukları derneklere yardım toplama adı altında iş adamlarını silah zoruyla yağmaladıkları, 3. şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olarak silahla para tahsilatçılığı yaptıkları tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz sizinle iftihar ediyor. Duaları sizinle."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kafes-18 Operasyonu’nda 39 organize suç yapısı çökertildi | Video 02:18
Kafes-18 Operasyonu'nda 39 organize suç yapısı çökertildi | Video 12.12.2023 | 09:00
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e yumruk ve tekmeyle saldırdı | Video 00:29
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk ve tekmeyle saldırdı | Video 12.12.2023 | 09:00
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi... 11:10
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi... 12.12.2023 | 01:42
Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme 01:16
Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme 12.12.2023 | 01:34
HDP’li Tülay Hatimoğulları Oruç’tan TSK’ya küstah iftira 00:41
HDP'li Tülay Hatimoğulları Oruç'tan TSK'ya küstah iftira 11.12.2023 | 20:53
Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza: Arızalanan araca bakmak için indiler 4 kişi ağır yaralandı 00:35
Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza: Arızalanan araca bakmak için indiler 4 kişi ağır yaralandı 11.12.2023 | 20:13
Ordu’da 1 kişi, 16 ay sonra yeniden silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada 07:03
Ordu’da 1 kişi, 16 ay sonra yeniden silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada 11.12.2023 | 19:59
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı 07:41
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı 11.12.2023 | 19:59
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 ölü 02:11
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 ölü 11.12.2023 | 17:47
Mersin’in batı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu 02:11
Mersin'in batı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu 11.12.2023 | 17:45
Bir testi daha başarıyla tamamladı! KAAN ilk uçuşuna hazırlanıyor | Video 02:09
Bir testi daha başarıyla tamamladı! KAAN ilk uçuşuna hazırlanıyor | Video 11.12.2023 | 16:21
Başkan Erdoğan DSİ toplu açılış töreninde konuştu | Video 38:43
Başkan Erdoğan DSİ toplu açılış töreninde konuştu | Video 11.12.2023 | 14:50
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İŞ’ten ilk açıklama! | Video 19:49
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama! | Video 11.12.2023 | 14:03
Bakan Yerlikaya: Çember-8 Operasyonlarında 4 bin 951 firari yakalandı | Video 01:40
Bakan Yerlikaya: "Çember-8 Operasyonlarında 4 bin 951 firari yakalandı" | Video 11.12.2023 | 12:32
Cevdet Yılmaz: 2025’te istikrar dönemine gireceğiz | Video 23:58
Cevdet Yılmaz: "2025'te istikrar dönemine gireceğiz" | Video 11.12.2023 | 12:46
Yandaş İsmail Küçükkaya’dan CHP’ye aday tepkisi! Canlı yayında böyle isyan etti 00:54
Yandaş İsmail Küçükkaya'dan CHP’ye aday tepkisi! Canlı yayında böyle isyan etti 11.12.2023 | 12:58
PKK’lı sözde cephane sorumlusu etkisiz | Video 01:00
PKK'lı sözde cephane sorumlusu etkisiz | Video 11.12.2023 | 12:33
Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Tespit komisyonu bugün toplanıyor, zam yüzde kaç olacak? | Video 08:03
Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Tespit komisyonu bugün toplanıyor, zam yüzde kaç olacak? | Video 11.12.2023 | 09:45
Yavuz Donat, Gabar ve Kato’daki petrol müjdesini böyle anlatmıştı | Video 19:05
Yavuz Donat, Gabar ve Kato'daki petrol müjdesini böyle anlatmıştı | Video 11.12.2023 | 07:36
Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı 01:10
Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı 11.12.2023 | 01:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA