Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı: 1 ölü
TEM Otoyolu üzeri Kocaeli İzmit İlçesinde meydana gelen korkunç kazada, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybeden bir araç bariyere çarparak durabildi. Bariyerin, aracın önünden girip arka camından çıktığı trafik kazasında, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
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