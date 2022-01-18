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OTOMATİK OYNAT
03:51
Hasan Basri Yalçın | Krizlerin ortasında güvenliği düşünmek 18.01.2022 | 09:09
00:31
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 Operasyonu başlatıldı 18.01.2022 | 09:05
02:09
Mehmet Barlas | İşin tadı kaçıyor 18.01.2022 | 08:44
07:37
AK Parti'de ilk metaverse toplantısı gerçekleştirildi! | Video 17.01.2022 | 22:58
02:12
12:22
Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk Meclisi’nde FETÖ uyarısı | Video 17.01.2022 | 20:08
08:09
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Erdoğan söylediğini yapan tek lider | Video 17.01.2022 | 20:09
02:08
22:36
03:23
00:16
Şehidin cenazesi için köylüler seferber oldu 17.01.2022 | 16:39
11:31
02:37
04:36
DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 17.01.2022 | 15:09
20:15
09:45
Yavuz Donat | Yaşasın demokrasi 17.01.2022 | 14:26
03:55
Hilal Kaplan | Mavi Zafer günü 17.01.2022 | 14:04
09:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı | Video 17.01.2022 | 12:44
03:18
Engin Ardıç | Temukraasi 17.01.2022 | 10:41
03:07
Hasan Basri Yalçın | Muhalefetin HDP aymazlığı devam ediyor 17.01.2022 | 10:37