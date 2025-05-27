MHP ve DEM Parti'nin TBMM'deki görüşmesi sona erdi | Video
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de DEM Parti heyeti ile görüştü. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Grup Başkanvekilli Koçyiğit, görüşmenin olumlu geçtiğini, görüşmede infaz yasasına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.
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