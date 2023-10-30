Video Haber MSB açıkladı! 6 PKK’lı terörist etkisiz | Video
MSB açıkladı! 6 PKK’lı terörist etkisiz | Video

MSB açıkladı! 6 PKK’lı terörist etkisiz | Video

30.10.2023 | 15:08

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek” ifadelerine yer verdi.

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