MSB açıkladı! 6 PKK’lı terörist etkisiz | Video

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek” ifadelerine yer verdi.