MSB duyurdu: "Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi" | Video 30.01.2025 | 12:37 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı."Son bir haftada 57 terörist etkisiz hâle getirilmiştir"Terör örgütleri PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ ile mücadelenin kesintisiz bir şekilde icra edildiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada 57 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 278 (Irak:87 / Suriye:191) olmuştur" ifadelerini kullandı.Ayrıca Tuğamiral Aktürk, geçen hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Aktürk, 'teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak' vurgusu yaptı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlerin kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit edildiğini bildiren Tuğamiral Aktürk, ele geçirilen muhtelif malzemenin kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.Tuğamiral Aktürk, 23 Ocak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkâm Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diledi."Hudut hattında 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 95 şahıs yakalandı"Hudut hattında yüksek emniyet tedbirleriyle güvenliğin en üst düzeyde tesis edildiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 95 şahıs yakalanmış, 817 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 415, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 5 bin 947 olmuştur" ifadelerini kullandı."Bakanlığımızdan bir heyet, dün teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir"Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğüne kasteden PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceklerini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımızdan bir heyet, dün teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.Görüşme çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Türk heyeti ile Yeni Suriye Yönetimi Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra başkanlığındaki heyetler bir araya geldi."İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz olarak ulaştırılması gerekmektedir"Lübnan'daki ateşkesin uzatılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:"İsrail'in ateşkes kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Ayrıca, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze halkının evlerine rahat ve güvenli bir şekilde dönüşlerinin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz olarak ulaştırılması gerekmektedir. Her fırsatta vurguladığımız gibi bölge istikrarı için ateşkesin kalıcı hâle gelmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması şarttır.""PİRİREİS denizaltımız ilk defa NATO faaliyetine iştirak etmektedir"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Denizde Durumsal Farkındalık, Denizde Terörizmle Mücadelenin Desteklenmesi ve Denizde Bölgesel Güvenlik Kapasite İnşasına Katkı Sağlanması görevlerinin icra edildiği NATO Deniz Muhafızı Odak Harekâtı'na TCG SALİHREİS fırkateyni, TCG PİRİREİS denizaltımız ve bir deniz karakol uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. PİRİREİS denizaltımız ilk defa NATO faaliyetine iştirak etmektedir" ifadelerine yer verdi.Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayi ürünlerinin, TSK'nın imkan ve kabiliyetlerini arttırdığına vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda, Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır" şeklinde konuştu.Personel ve askerî öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuruları bugün sona erecektir. Dün itibarıyla açıklanan; Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir" açıklamasında bulundu.Teğmenlere ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararıMilli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkında kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorular üzerine "16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" cevabını verdi.Suriye'ye giden heyetBakanlık kaynakları, Suriye'ye giden Milli Savunma Bakanlığı heyetiyle ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:"Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık. Yeni Suriye Yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi. Dün yapılan ziyaret ise Bakanlık karargâhımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemlidir.Dünkü görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecektir."F-16 ve Eurofighter tedarikinde son durumBakanlık kaynakları, F-16 ve Eurofighter tedarikinde son durumuna ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:"Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah sistemlerimiz ile bu ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. KAAN, HÜRJET, KIZILELMA VE ANKA-III gibi silah sistemlerimiz kullanıma hazır hale gelinceye kadar Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan F-16 ve Eurofighter alımı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedariki kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz. F-16 konusundaki teknik görüşmelerimiz de olumlu şekilde devam etmektedir."