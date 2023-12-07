Video Haber Münih’te kar yağışı nedeniyle 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi
Münih’te kar yağışı nedeniyle 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi

Münih’te kar yağışı nedeniyle 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi

07.12.2023 | 17:35

Almanya'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı’nda yüzlerce uçuşun iptal edilmesinin ardından 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi.

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