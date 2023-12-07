Münih’te kar yağışı nedeniyle 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi
Almanya'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı’nda yüzlerce uçuşun iptal edilmesinin ardından 10 bin valiz sahibine teslim edilemedi.
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