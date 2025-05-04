Özgür Özel'e saldıran kişinin 21 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli S.T. (66) polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Beyoğlu Şehit Haşim Usta polis merkezine götürüldü.Şüpheli S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Öte yandan 21 yıl önce 2 kızını öldüren şahsın, o döneme ait görüntüleri ve SABAH Gazetesinin o dönemdeki manşeti ortaya çıktı.