Video Haber Pekin’de kar yağışı etkili oldu: Seferler durdu, okullar kapatıldı
Pekin’de kar yağışı etkili oldu: Seferler durdu, okullar kapatıldı

Pekin’de kar yağışı etkili oldu: Seferler durdu, okullar kapatıldı

13.12.2023 | 18:20

Çin’in başkenti Pekin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle tren seferleri askıya alındı, okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçildi. Çin’in kuzeyini etkisi altına alan soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiledi. Bu hafta ikinci kez batıdan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren başkent Pekin’deki ilk ve orta okullar ile kreşler uzaktan eğitime geçti. Pekin Meteoroloji Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, kentte cumartesi gününe kadar yoğun kar yağışı görülmesinin beklendiği belirtildi. Kentte soğuk hava için mavi alarm tipi için ise turuncu alarm verilirken, araçlarıyla yola çıkacak sürücülerden tedbirli olmaları istendi. Yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip Pekin’de özel şirketlere de çalışanlarına esnek çalışma koşulları ve saatleri sunma tavsiyesinde bulunuldu.

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