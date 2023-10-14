PTT önüne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde PTT binası önüne bırakılan el çantası ekipleri harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden kitap çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:57
Aksaray’da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı 14.10.2023 | 00:28
01:28
PTT önüne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi 14.10.2023 | 00:28
04:10
İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması 14.10.2023 | 00:28
00:20
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da 14.10.2023 | 00:28
00:07
ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu 13.10.2023 | 22:59
05:29
İsrail gazetecileri vurdu! 13.10.2023 | 19:23
01:06
06:20
İran’da Filistin’e destek yürüyüşü 13.10.2023 | 18:11
03:17
Hilal Kaplan | İmamoğlu'nun işe aldığı delegeler 13.10.2023 | 16:02
04:17
Melih Altınok | Hamas'ın Gazze için planı ne? 13.10.2023 | 15:59
02:05
02:49
SON DAKİKA: Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor! | Video 13.10.2023 | 10:50
09:36
01:53
00:09
Gebze'de hortum! 12.10.2023 | 23:31
00:14
Gaziantep'te ATV kazası 2 can aldı 12.10.2023 | 23:30
01:30
Kudüs’te silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı 12.10.2023 | 21:29
00:40
Lüleburgaz TEM Otoyolu kenarında yangın: Sürücüler zor anlar yaşadı 12.10.2023 | 21:29
33:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazze kuşatması hukuka aykırı | Video 12.10.2023 | 19:53