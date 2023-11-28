Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de
Türkiye tarafından Gazze Şeridi’nde kurulması planlanan sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, Mısır üzerinden Gazze’ye intikal etti.
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