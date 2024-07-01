Video Haber TCG-AKIN Tekirdağ'da vatandaşlara kapılarını açtı | Video
TCG-AKIN Tekirdağ'da vatandaşlara kapılarını açtı | Video

TCG-AKIN Tekirdağ'da vatandaşlara kapılarını açtı | Video

01.07.2024 | 15:39

TCG-AKIN gemisi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebiyle Tekirdağ Limanına demirleyerek kapılarını vatandaşlara açtı.

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebiyle Tekirdağ'da bulunan özel bir limana demirleyen TCG-AKIN (A-584) kapılarını vatandaşların ziyaretine açtı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde arama, kurtarma ve yedekleme faaliyetleri gerçekleştiren TCG-AKIN gemisini Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Sinan Tercan ve vatandaşlar ziyaret ederek inceledi. Gemi personeli vatandaşları gruplar halinde gemiye alarak geminin donanımı ve geminin işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Gemiyi ziyaret eden emekli denizci askeri personel Engin Durmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin vatandaşların ziyaretine açılmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Durmaz, gençlerin bilinçlendirilmesi için bu tarz ziyaretlerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Dumlupınar Denizaltı Faciası sonrası Türkiye'nin kurtarma gemisi inşası konusunda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Durmaz, "Bu gemi yerli yapım dalgıç gemisi. İmkansızlardan sonra bu gemilerin daha derinlere hizmet vermesi, dalgıçların eğitiminde ve kurtarmada her zaman görevde olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Geminin özellikleri, personelin imkanlarının bu denli iyi olduğunu görmek bizleri sevindirdi" dedi.

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