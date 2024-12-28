TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'den Gazze için 1 Ocak çağrısı
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber'e konuk olarak 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde "Bir Güneş Doğuyor" sloganıyla düzenlenecek olan Gazze buluşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşanan soykırımın gündemden düştüğünü ve bu durumun tüm insanlık için bir vicdan sınavı olduğunu vurgulayan Beşinci, "Bu eylemle, Gazze'nin yaşadığı zulmü ve Filistin halkının haklı davasını tekrar dünyanın gündemine taşıyacağız" dedi.
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