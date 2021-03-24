Yavuz Donat | Büyük Kongre
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05:21
Yavuz Donat | Büyük Kongre 24.03.2021 | 12:30
01:53
Başkan Erdoğan "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" | Video 24.03.2021 | 12:24
08:58
Başkan Erdoğan'dan 2071 vurgusu "İman varsa, imkan vardır" | Video 24.03.2021 | 12:11
06:17
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür | Video 24.03.2021 | 12:04
23:38
Başkan Erdoğan, 81 ili tek tek selamladı | Video 24.03.2021 | 11:56
02:53
02:39
İşte AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde çalınacak o şarkılar... 24.03.2021 | 10:58
11:05
05:07
Salih Tuna | Ahmet Kekeç olsaydı... 24.03.2021 | 09:51
02:27
02:12
Engin Ardıç | Boş ama hoş değil 24.03.2021 | 09:18
00:38
02:19
Ekonomide reform takvimi açıklandı | Video 23.03.2021 | 23:37
00:44
07:35
03:07
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Yanan ormanlar diriliyor, küllerinden doğuyor! | Video 23.03.2021 | 22:02
01:25
Beklenen kar yağışı Karabük'te başladı | Video 23.03.2021 | 20:39
02:20
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü | Video 23.03.2021 | 20:38
Yavuz Donat'ın 24.03.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...