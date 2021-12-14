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OTOMATİK OYNAT
04:32
Mahmut Övür | Anket mühendisliği 14.12.2021 | 15:52
07:17
Yavuz Donat | Huzur... Turizm... Yükselen şehir 14.12.2021 | 15:43
04:00
Hasan Basri Yalçın | Terörle sınır ötesinde mücadele 14.12.2021 | 15:37
02:22
Mehmet Barlas | Terörizme içeriden ve dışarıdan yardım 14.12.2021 | 15:30
02:14
01:23
Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 102 gözaltı | Video 14.12.2021 | 09:03
01:35
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İBB’nin algısı çöktü! | Video 14.12.2021 | 00:35
01:53
Ayhan Bilgen, “Yolcu Yolunda gerek” diyerek HDP’den istifa etti | Video 14.12.2021 | 00:08
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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan alkışlanacak hareket! | Video 13.12.2021 | 23:27
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Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi | Video 13.12.2021 | 22:10
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İBB dikey bahçeleri yıkmaya devam ediyor | Video 12.12.2021 | 12:58
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Otomobil uyanıkları pes dedirtti! ''2. el sıfır araç'' satıyorlar! | Video 12.12.2021 | 12:11
Yavuz Donat'ın 14.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi yazısı...