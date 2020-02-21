Hercai 33. son bölümden ikinci fragman yayınlandı - Miran Hazarla işbirliği yapıyor! | Video

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden Hercai bu hafta da yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde neler olacak? Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmayacak. Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapacak. Hayranlarının ilgiyle izlediği Hercai 33. yeni bölümüyle evlerinize konuk olacak. İşte tüm detaylar...

HERCAİ 33. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz. Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar.

Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer. Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir.