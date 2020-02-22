Video Hercai Hercai 34. son bölüm fragmanı yayınlandı! - "Neden hala yanımdasın!" | Video

Hercai 34. son bölüm fragmanı yayınlandı! - "Neden hala yanımdasın!" | Video

Hercai 34. son bölüm fragmanı yayınlandı! -
22.02.2020 | 00:46

Hercai 34. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen ve en sevilen dizilerinden Hercai yepyeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği dizinin yeni bölümü yine nefes kesen sahnelerle evlerinize konuk oldu. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Hercai'nin haftaya yayınlanacak 34. son bölüm fragmanı yayınlandı. İlgiyle takip edilen dizi Hercai haftaya yine ekran başına kilitleyecek! Hercai 34. son bölüm fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz... İşte tüm detaylar...

HERCAİ 33. SON BÖLÜM TAMAMINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

HERCAİ 33. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz. Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar.

Reyyan ve Miran gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor!

Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer. Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir.

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