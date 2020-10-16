Video Hercai Hercai 43. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! Miran ve Aslan kozlarını paylaşıyor! | Video

Hercai 43. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! Miran ve Aslan kozlarını paylaşıyor! | Video

Hercai 43. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! Miran ve Aslan kozlarını paylaşıyor! | Video
16.10.2020 | 14:38

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Hercai 43. son bölümden nefes kesen bir fragman daha yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle izleyicilerini meraklandırdı. Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Hercai'nin yeni bölümünde Miran’la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran’la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan’a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. İşte detaylar...

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HERCAİ 43. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.

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