Video Hercai Hercai 44. Bölüm (23 Ekim 2020 Cuma) Bölüme damga vuran ölümcül sahne | Video

Hercai 44. Bölüm (23 Ekim 2020 Cuma) Bölüme damga vuran ölümcül sahne | Video

Hercai 44. Bölüm (23 Ekim 2020 Cuma) Bölüme damga vuran ölümcül sahne | Video
22.10.2020 | 09:49

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Hercai 44. Bölüm 23 Ekim 2020 Cuma Bölüme damga vuran ölümcül sahne | Video 00:44
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atv'nin Cuma günlerinin rakipsiz dizisi Hercai'nin 23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanacak olan 44. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

HERCAİ 44. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.

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