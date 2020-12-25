Video Hercai Hercai 53. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı | Video

Hercai 53. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı | Video

Hercai 53. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı | Video
25.12.2020 | 14:21

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atv'nin rakipsiz dizisi Hercai'nin 53. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı... ''Ben seni düşünmekten yavrumun acısını yaşayamadım Miran...''

VİDEO DEVAM EDİYOR

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir. Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?

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