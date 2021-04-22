Hercai 69. Bölüm | FİNAL SON | Hercai'den ekranlara yürekleri burkan hüzünlü veda... (25 Nisan 2021 Pazar)

atv'nin çok izlenen rekortmen dizisi Hercai ekranlara veda ediyor! İşte Hercai 69. Son Final Bölümünden özel kareler...

HERCAİ 69. SON FİNAL BÖLÜMNDEN NELR OLACAK?

Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.

"İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı "

Yayın Tarihi : 25 Nisan 2021 / Pazar

Yayın Saati : 20.20

Yapımcı : Mia Yapım

Yönetmen : Ali İlhan

Senaryo : Feraye Şahin, Zeynep Şirin Yalgın, Berşan Tan, Pelin Gülcan, Nergiz Herdem İnce

Oyuncular : Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Zuhal Yalçın (Asiye), Ayşegül Günay (Füsun)