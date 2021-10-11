Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle!

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 15. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı "Ferit araba geliyor dikkat et!"
Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm'de neler yaşanacak?
''Ferit araba geliyor dikkat et!''
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.