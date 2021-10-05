Video Kalp Yarası Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Ölüyorum, görmüyor musun Ayşe?"
Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Ölüyorum, görmüyor musun Ayşe?"

05.10.2021 | 11:51

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atv Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Ölüyorum, görmüyor musun Ayşe?"

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ferit, Ayşe'nin avukatı olarak mahkemede Ayşe'nin suçsuzluğunu ispat etti ancak Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük bir kırgınlığa yol açtı. Serbest kalan Ayşe'nin bir süre daha Antakya'dan ayrılmaması gerekiyordu. Kendine Ferit'ten ayrı bir hayat kurmaya çalışan Ayşe, önce bir ev tutup ardından iş aramaya başladı. Ancak hapisten çıktığı için işi hiç kolay değildi.

Mahkeme çıkışında Ayşe'nin söyledikleri yüzüne tokat gibi çarpan Ferit, Ayşe ve Baha hakkında kendisine söylenenlerin peşine düştü. Ferit, Ayşe'nin Baha ile nişanlı olmadığını ve Hande'nin gösterdiği fotoğrafların sahte olduğunu öğrenince büyük bir pişmanlık yaşadı. Ayşe'den özür dilemek ve kendini affettirmek isteyen Ferit, Ayşe'nin karşısına çıktı.

Yaman, planlarını bir bir uygulamaya koyarken otel inşaatı ile ilgili hem Azade hem de Sinan'ı etkilemeyi başardı. Adnan'ın hemşiresi olarak konağa yeni gelen kişinin Feraye'ye çok benzemesi ise Bahtiyar'ın oyununun bir parçasıydı.

Azade ve Ferit arasındaki gerilim devam ederken, Ferit'in Ayşe'nin yanında olması Azade'yi çılgına çevirdi. Suçsuz olduğunu bilmesine rağmen Ayşe'yi asla gelini olarak kabul etmeyen Azade, Ayşe'ye imzalaması için boşanma protokolünü verdi.

Ayşe'ye kendini affettirdiğini düşünen Ferit ise Ayşe'nin verdiği boşanma protokolünü görünce büyük bir şok yaşadı.

Hande'nin, Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramadı ve üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona ağır bir dille meydan okudular. Hande, Yaman'ın kendisine verdiği dersle iyice sarsıldı ve zaten kırılgan olan ruh hali daha da kötüye gitti. Psikolojik olarak iyice dibe vuran Hande, herkesin hayatını kökünden değiştirecek bir adım attı.

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