Video Kalp Yarası Kalp Yarası 17. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Seni o kadar çok seviyorum ki..."
Kalp Yarası 17. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!

Kalp Yarası 17. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Seni o kadar çok seviyorum ki..."

23.10.2021 | 11:31

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atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 17. Yeni Bölüm Son fragmanı yayınlandı... "Seni o kadar çok seviyorum ki Ferit arkamı dönüp gidemiyorum."

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Kalp Yarası 17. Bölüm'de neler olacak?

Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.

Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.

Ayşe'nin hamile olduğunu öğrenen Hande'nin öfkesi gittikçe büyür. Hande kendi adaletini sağlamaya ve Ayşe'den sonsuza dek kurtulmaya karar verir.

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