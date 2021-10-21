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Kalp Yarası 17. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 21.10.2021 | 11:07
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Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! 11.10.2021 | 13:36
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Kalp Yarası 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 04.10.2021 | 13:49
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Kalp Yarası 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 27.09.2021 | 14:10
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Kalp Yarası 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 20.09.2021 | 11:16
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Kalp Yarası 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 13.09.2021 | 14:21
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atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 17. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı... ''Ben hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum...''