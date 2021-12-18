Video Kalp Yarası Kalp Yarası 25. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gözlerimi alamıyorum senden..."
Kalp Yarası 25. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Kalp Yarası 25. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gözlerimi alamıyorum senden..."

18.12.2021 | 11:55

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"Gözlerimi alamıyorum senden..."

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Kalp Yarası 25. Bölüm özeti;

Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.

Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.

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