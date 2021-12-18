Kalp Yarası 25. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gözlerimi alamıyorum senden..."

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Kalp Yarası 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 11.11.2021 | 10:49
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Kalp Yarası 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 08.11.2021 | 11:51
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Kalp Yarası son bölümde Ferit'ten Ayşe'ye ''Bebeğin Beşiği Çamdan'' ninnisi 02.11.2021 | 11:37
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Kalp Yarası 18. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.11.2021 | 11:09
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Kalp Yarası 18. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! | Video 29.10.2021 | 16:04
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Kalp Yarası 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.10.2021 | 12:46
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Kalp Yarası 17. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 21.10.2021 | 11:07
"Gözlerimi alamıyorum senden..."
Kalp Yarası 25. Bölüm özeti;
Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.
Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.