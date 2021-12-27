Video Kalp Yarası Kalp Yarası 26. Bölüm 2. Fragmanı izle "Konağın tamamı artık bizim" | Video
Kalp Yarası 26. Bölüm 2. Fragmanı izle

Kalp Yarası 26. Bölüm 2. Fragmanı izle "Konağın tamamı artık bizim" | Video

27.12.2021 | 13:59

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Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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