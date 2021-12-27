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Kalp Yarası 26. Bölüm 2. Fragmanı izle "Konağın tamamı artık bizim" | Video 27.12.2021 | 13:59
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Kalp Yarası 25. Bölüm 2. Fragmanı ''Ediyorum hem de sonsuza dek!' | Video 20.12.2021 | 14:57
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Kalp Yarası 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 11.11.2021 | 10:49
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Kalp Yarası 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 08.11.2021 | 11:51
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Kalp Yarası son bölümde Ferit'ten Ayşe'ye ''Bebeğin Beşiği Çamdan'' ninnisi 02.11.2021 | 11:37
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Kalp Yarası 18. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.11.2021 | 11:09
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Kalp Yarası 18. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! | Video 29.10.2021 | 16:04
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.