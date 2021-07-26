Video Kalp Yarası Kalp Yarası 4. Yeni Bölüm (26 Temmuz 2021 Pazartesi) 2. Son Fragman yayınlandı izle! Gerçek aşk nedir?

Kalp Yarası 4. Yeni Bölüm (26 Temmuz 2021 Pazartesi) 2. Son Fragman yayınlandı izle! Gerçek aşk nedir?

Kalp Yarası 4. Yeni Bölüm (26 Temmuz 2021 Pazartesi) 2. Son Fragman yayınlandı izle! Gerçek aşk nedir?
26.07.2021 | 10:56

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Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.

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