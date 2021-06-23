Video Kalp Yarası Kalp Yarası 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Çok daha acı olan...

Kalp Yarası 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Çok daha acı olan...

Kalp Yarası 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Çok daha acı olan...
23.06.2021 | 16:09

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Kalp Yarası 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Çok daha acı olan... 00:45
Kalp Yarası 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Çok daha acı olan... 23.06.2021 | 16:09

atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Kalp Yarası 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

KALP YARASI 1. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

"Hazır mısın gelin hanım?"

Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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