Video Kardeşlerim Kardeşlerim 129. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ömer Eren’i eşin olarak kabul ediyor musun?" | Video
Kardeşlerim 129. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Kardeşlerim 129. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ömer Eren’i eşin olarak kabul ediyor musun?" | Video

17.05.2024 | 13:32

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 129. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

"Vicdan, adaletin en iyi vekilidir…"

Hiç ummadığı bir durumun içine çekilen Şevval, Yasmin'i kurtarmak için, kendi hayatını derinden etkileyecek radikal bir karar alırken, şahit oldukları manzaranın şokunu yaşayan çocukları sakinleştirmek Akif'e düşer. Ayaz, Cansu ve Sarp cephesindeki birtakım gerçekler su yüzüne çıkar. Emin'in Orhan için yaptığı sinsi plan, Ayten ve Orhan cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur. Ömer'le Süsen'i barıştırmak isteyen Oğulcan, yine kendinden bekleneni yapar. Nebahat'in hamileliği, Akif'te esmeye başlayan değişim rüzgarlarını da beraberinde getirir. Okuldan sonra taksiye çıkan Ömer, aracına binen belalı adamlar yüzünden bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalır.

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