Video Kardeşlerim Kardeşlerim 130. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Annenin ölümüne ben sebep oldum..." | Video
Kardeşlerim 130. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Kardeşlerim 130. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Annenin ölümüne ben sebep oldum..." | Video

23.05.2024 | 14:58

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 130. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

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"Bana dünyayı kucakla deseler, gider anneme sarılırım…"

Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir. Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder. Ömer'in ayağına, beklenmedik bir şans gelirken, arkadaşları da ona destek olur. Ömer ailesini düşünerek karşısına çıkan cazip teklifi değerlendirmekte tereddüt etmez. Ataman Koleji'nde yeniden ipleri eline alan Akif, tüm çocukları bir motivasyon etkinliğinde buluşturur. Ayaz'la ilgili gerçekleri öğrenen Cansu ve Sarp'ın cephesinde birtakım gelişmeler yaşanır. Cansu ile Aybike'nin arasındaki ipler git gide gerilmişken, Aybike büyük bir şokla karşı karşıya kalır.

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